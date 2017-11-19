Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт назвал свой любимый испанский клуб.

" Моя любимая команда в Испании? "Барселона" - из-за связи с "Аяксом" и ее прекрасного футбола ", - приводит слова 18-летнего бека нидерландского гранда AS.

Напомним, "Барселона" активно интересуется Де Лигтом.

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