Де Лигт назвал свой любимый испанский клуб

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Де Лигт назвал свой любимый испанский клубЗащитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт назвал свой любимый испанский клуб.

"Моя любимая команда в Испании? "Барселона" - из-за связи с "Аяксом" и ее прекрасного футбола", - приводит слова 18-летнего бека нидерландского гранда AS.

Напомним, "Барселона" активно интересуется Де Лигтом.

Не пропустите: вчера "Аякс" разгромил "НАК Бреду" со счетом 8:0. | soccernews.ru

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