Де Лигт не хочет переходить в "Барселону"
Защитник "Аякса" Матейс де Лигт не хочет продолжать карьеру в "Барселоне", пишет Cadena SER.
По данным издания, "Ювентус", ПСЖ и "Бавария" сделали более выгодные предложения голландца.
"Барселона" решила, что купить де Лигта - это нерациональная трата.
В минувшем сезоне 19-летний игрок участвовал в 55 матчах в Эредивизии, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами.
Контракт футболиста с "Аяксом" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость - 75 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23