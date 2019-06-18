Де Лигт не хочет переходить в "Барселону"

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Де Лигт не хочет переходить в "Барселону"

Защитник "Аякса" Матейс де Лигт не хочет продолжать карьеру в "Барселоне", пишет Cadena SER.

По данным издания, "Ювентус", ПСЖ и "Бавария" сделали более выгодные предложения голландца. 

"Барселона" решила, что купить де Лигта - это нерациональная трата. 

В минувшем сезоне 19-летний игрок участвовал в 55 матчах в Эредивизии, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами.

Контракт футболиста с "Аяксом" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость - 75 миллионов евро.

А еще: Недвед отправился на переговоры по трансферу Де Лигта и Погба| http://soccernews.ru
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