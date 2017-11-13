Де Лигт не перейдет в "Барселону"

Защитник амстердамского "Аякса" Матейс Де Лигт не перейдет в зимнее трансферное окно в каталонскую "Барселону".

Об этом, как информирует Ziggo Sport, сообщил агент 18-летнего бека Барри Халшофф. В частности, он заявил: "Мы намерены остаться в "Аяксе", по крайней мере, до следующего лета".

В нынешнем сезоне Де Лигт сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Аякс".

Напомним, "Барселона" отказалась от идеи приобретения Ляпорта. | soccernews.ru