Де Лигт не приехал на сбор "Аякса"

Теги ювентусаяксматтейс де лигт

Де Лигт не приехал на сбор "Аякса"

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт в ближайшее время должен присоединиться к "Ювентусу".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, игрок не явился на предсезонную подготовку "Аякса", которая проходит в Австрии. Ожидается, что де Лигт вскоре отправится в Турин для прохождения медобследования и заключения контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит за игрока 67 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне де Лигт провел 55 игр, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами.

Читайте также: "Аякс" принял предложение "Ювентуса" по де Лигту. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" - лидер по затраченным средствам на трансферы за последние пять лет

"Барселона" - лидер по затраченным средствам на трансферы за последние пять лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов