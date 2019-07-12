Де Лигт не приехал на сбор "Аякса"

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт в ближайшее время должен присоединиться к "Ювентусу".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, игрок не явился на предсезонную подготовку "Аякса", которая проходит в Австрии. Ожидается, что де Лигт вскоре отправится в Турин для прохождения медобследования и заключения контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит за игрока 67 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне де Лигт провел 55 игр, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами.

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