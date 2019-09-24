Де Лигт не смог выбрать между Роналду и ван Дейком
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал, что он доволен переходом в итальянский клуб.
"Я рад, что перешел в "Ювентус" и доволен своим выбором. Сейчас я изучаю итальянский язык. Футбол в Серии А очень отличается от голландского.
Мне было приятно попасть в команду года по версии ФИФА. Это большое признание. Здорово выйти на одну сцену с легендарными футболистами.
Мне выпала удача играть вместе с ван Дейком и Роналду, но я не могу выбрать лучшего между ними", - приводит слова де Лигта Tuttosport.
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