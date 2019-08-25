Де Лигт: "Непопадание в стартовый состав "Ювентуса" стало для меня неожиданностью"

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Де Лигт: "Непопадание в стартовый состав "Ювентуса" стало для меня неожиданностью"

Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт, который стал игроком туринцев этим летом, был удивлен непопаданию в стартовый состав на матч 1-го тура Серии А против "Пармы" (1:0). Об этом сообщает AD.

Отметим, что весь матч 20-летний футболист просидел на скамейке запасных. 

"Конечно, я бы лучше играл. На тренировке не было и намека на то, что я не попаду в стартовый состав. Это было очень неожиданно.

Я уважаю тренера и понимаю, что нужно еще обжиться. Заработаю свое место в старте по ходу сезона", - сказал де Лигт.

Де Лигт перешел в "Ювентус" в летнее трансферное окно из "Аякса" за 85,5 миллиона евро. В своем дебютном матче за туринцев Де Лигт забил первый гол в свои ворота.

А еще: "Аякс" выбрал нового капитана после ухода де Лигта| http://soccernews.ru
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