Де Лигт: "Непопадание в стартовый состав "Ювентуса" стало для меня неожиданностью"
Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт, который стал игроком туринцев этим летом, был удивлен непопаданию в стартовый состав на матч 1-го тура Серии А против "Пармы" (1:0). Об этом сообщает AD.
Отметим, что весь матч 20-летний футболист просидел на скамейке запасных.
"Конечно, я бы лучше играл. На тренировке не было и намека на то, что я не попаду в стартовый состав. Это было очень неожиданно.
Я уважаю тренера и понимаю, что нужно еще обжиться. Заработаю свое место в старте по ходу сезона", - сказал де Лигт.
Де Лигт перешел в "Ювентус" в летнее трансферное окно из "Аякса" за 85,5 миллиона евро. В своем дебютном матче за туринцев Де Лигт забил первый гол в свои ворота.
А еще: "Аякс" выбрал нового капитана после ухода де Лигта| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|1
|3
|2
|Ювентус
|1
|3
|3
|Аталанта
|0
|0
|4
|Болонья
|0
|0
|5
|Брешия
|0
|0
|6
|Кальяри
|0
|0
|7
|Дженоа
|0
|0
|8
|Хеллас Верона
|0
|0
|9
|Интер Милан
|0
|0
|10
|Лацио
|0
|0
|11
|Лечче
|0
|0
|12
|Милан
|0
|0
|13
|Рома
|0
|0
|14
|СПАЛ
|0
|0
|15
|Сампдория
|0
|0
|16
|Сассуоло
|0
|0
|17
|Торино
|0
|0
|18
|Удинезе
|0
|0
|19
|Фиорентина
|1
|0
|20
|Парма
|1
|0