Де Лигт: "Ничего не знаю об интересе со стороны "Барселоны" и "Тоттенхэма"

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт прокомментировал слухи, которые приписывают к нему интерес со стороны лондонского "Тоттенхэма" и каталонской "Барселоны".

"Барселона" и "Тоттенхэм"? Я ничего не знаю об этом. И мой агент также не знает больше, чем я. Вчера я сыграл матч в составе "Аякса", а на следующей неделе у нас будет следующая игра ", - приводит слова 18-летнего бека Mirror.

Напомним, игроки "Барселоны" поставили себе цель на оставшуюся часть сезона. | soccernews.ru