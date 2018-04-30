Де Лигт: "Ничего не знаю об интересе со стороны "Барселоны" и "Тоттенхэма"

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Де Лигт: "Ничего не знаю об интересе со стороны "Барселоны" и "Тоттенхэма"Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт прокомментировал слухи, которые приписывают к нему интерес со стороны лондонского "Тоттенхэма" и каталонской "Барселоны".

"Барселона" и "Тоттенхэм"? Я ничего не знаю об этом. И мой агент также не знает больше, чем я. Вчера я сыграл матч в составе "Аякса", а на следующей неделе у нас будет следующая игра", - приводит слова 18-летнего бека Mirror.

Напомним, игроки "Барселоны" поставили себе цель на оставшуюся часть сезона. | soccernews.ru

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