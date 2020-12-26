Де Лигт: "Никогда не жалел, что выбрал "Ювентус"
Центральный защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт дал понять, что не считает ошибкой переход в туринский клуб
"Играть иностранцу в Серии А - это испытание, но я люблю подобные вызовы. Всегда думал, что итальянский чемпионат идеально подходит мне. И я никогда не жалел, что выбрал "Ювентус", я здесь действительно счастлив", - цитирует 21-летнего голландца Sky Sport Italia.
Летом 2019 года "Ювентус" купил де Лигта у "Аякса" за 85,5 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2024 года.
В текущем сезоне центрбек провёл за "старую синьору" 10 матчей, результативными действиями не отличался.
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