Де Лигт - о своём будущем: "Летом мне нужно всё обдумать"
Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт пока не может сказать ничего конкретного касательно своего будущего.
"Мы только что стали чемпионами. Думаю, сейчас не время говорить о том, покину ли я клуб вместе с де Йонгом. Летом мне нужно всё обдумать. Посмотрим, что произойдёт в дальнейшем", - цитирует голландца Marca.
Ранее сообщалось, что де Лигт находится в шаге от перехода в "Барселону". Сумма возможного трансфера оценивается в 70 миллионов евро плюс бонусы.
В текущем сезоне 19-летний защитник забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 54 матчах за "Аякс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23