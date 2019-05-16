Де Лигт - о своём будущем: "Летом мне нужно всё обдумать"

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Де Лигт - о своём будущем: "Летом мне нужно всё обдумать"

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт пока не может сказать ничего конкретного касательно своего будущего.

"Мы только что стали чемпионами. Думаю, сейчас не время говорить о том, покину ли я клуб вместе с де Йонгом. Летом мне нужно всё обдумать. Посмотрим, что произойдёт в дальнейшем", - цитирует голландца Marca.

Ранее сообщалось, что де Лигт находится в шаге от перехода в "Барселону". Сумма возможного трансфера оценивается в 70 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне 19-летний защитник забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 54 матчах за "Аякс".

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