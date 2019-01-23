Де Лигт определился с новым клубом
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт хочет перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что в фаворитом в борьбе за де Лигта является "Манчестер Сити".
По сведениям издания, де Лигт намерен играть за один клуб вместе со своим другом Френки де Йонгом, который согласился перейти в "Барселону".
"Аякс" оценивает 19-летнего игрока в 70 миллионов евро. Интерес к нему проявляют также "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Реал" и "Ювентус".
Не пропустите: Переход де Йонга в "Барселона": названа зарплата игрока. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Официально: "Барселона" объявила о покупке игрока "Аякса" де Йонга
-
Хочу снова забивать: Балотелли поделился впечатлениями после перехода в "Марсель"
-
Форвард "Фулхэма" был арестован за избиение сотрудника клуба
-
"Барселона" заплатит огромную сумму за де Йонга
-
Де Лигт определился с новым клубом
-
Не лидер: Сарри ярко высказался об Азаре
-
Вратарь "Спартака" назвал топ-5 голкиперов мира
-
"Зенит" близок к покупке игрока сборной Украины
-
"Интер" увеличит отступные в контракте Икарди: названа сумма
-
"Зенит" хочет купить форварда из клуба РПЛ
-
ПСЖ близок к трансферу игрока "Зенит"
-
Официально: Балотелли перешел в "Марсель"
-
Звезда "МЮ" лишился части одежды после встречи с фокусником
-
Соперник "Зенита" в Лиге Европы нацелился на форварда "Спартака"
-
Футболист "Арсенала" перешел в "Рединг"
-
Адвокат сообщил о новом сроке для Кокорина и Мамаева
-
Солари сделал заявление о положении Марсело в "Реале"
-
"Атлетико" намерен подписать опытного хавбека летом
-
Переход Игуаина в "Челси": появились новые подробности
-
Форвард "Атлетико" может перейти в клуб Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11