Де Лигт определился с новым клубом

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт хочет перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что в фаворитом в борьбе за де Лигта является "Манчестер Сити".

По сведениям издания, де Лигт намерен играть за один клуб вместе со своим другом Френки де Йонгом, который согласился перейти в "Барселону".

"Аякс" оценивает 19-летнего игрока в 70 миллионов евро. Интерес к нему проявляют также "Манчестер Юнайтед", "Бавария", "Реал" и "Ювентус".

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