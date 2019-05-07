Де Лигт отказал "Манчестер Юнайтед"

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Де Лигт отказал "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" пытался купить капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" были готовы заплатить за 19-летнего защитника 70 миллионов евро и предлагали ему зарплату в размере 15 миллионов.

Однако перспективный голландец ответил отказом английскому клубу.

В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 52 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Главным претендентом на него считается "Барселона".

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