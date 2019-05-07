Де Лигт отказал "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" пытался купить капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, "красные дьяволы" были готовы заплатить за 19-летнего защитника 70 миллионов евро и предлагали ему зарплату в размере 15 миллионов.
Однако перспективный голландец ответил отказом английскому клубу.
В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 52 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Главным претендентом на него считается "Барселона".
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет предложить "Ювентусу" обмен игроками. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Кёльн" вернулся в Бундеслигу
-
Мамаев: "Хотелось бы вернуться в большой спорт"
-
Вальверде рассказал, как "Барселона" должна играть с "Ливерпулем" на "Энфилде"
-
Де Лигт отказал "Манчестер Юнайтед"
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих атакующих полузащитниках в категории U-23
-
Главные новости дня: 6 мая
-
1
"Манчестер Сити" согласовал трансфер Бруну Фернандеша
-
2
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура
-
Линекер просит отдать Компани награду за лучший гол сезона
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером"
-
Марио Фернандесом интересуется еще один итальянский клуб
-
"Милан" - "Болонья" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Луис Суарес не будет праздновать гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде"
-
Бакайоко грубо ответил Гаттузо и отказался выходить на замену
-
"Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ
-
Азар советует "Реалу" подписать своего соотечественника
-
"Милан" обыграл "Болонью" и вернулся в еврокубковую зону (видео голов)
-
"Барселона" предложит "Арсеналу" обмен футболистами
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по форварду "Милана"
-
Стало известно, когда Кокорину и Мамаеву будет объявлен приговор
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15