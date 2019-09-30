Де Лигт отказался переходить в "Барселону" из-за Пике

1 Теги барселонаювентусжерар пикематтейс де лигт

Де Лигт отказался переходить в "Барселону" из-за Пике
Стало известно, почему голландский защитник Маттейс де Лигт перешел в "Ювентус" вместо "Барселоны", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, летом де Лигт отдыхал на Багамах и его соседом по отелю оказался защитник каталонского клуба Жерар Пике. Молодой голландец пообщался с испанцем и остался недоволен его отношением к нему. В связи с этим де Лигт решил отказать "Барселоне".

Напомним, что 20-летний де Лигт перешел в "Ювентус" из "Аякса" за 85,5 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории футбола. Футболист подписал с туринским клубом контракт до лета 2024 года.

Не пропустите: Пике прокомментировал слухи о конфликте команды с руководством "Барселоны". | http://soccernews.ru

 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пике намекнул Де Лигту, что в барсу, как в Голливуд, попадают через постель и пригласил на собеседование.

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