Де Лигт ответил де Йонгу, приглашавшему его в "Барселону"

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт заявил, что не планирует покидать итальянский клуб еще долгое время.

Ранее его бывший одноклубник по "Аяксу" де Йонг, который сейчас выступает в "Барселоне", сказал, что голландец мог бы перейти в каталонский клуб.

"Я чувствую себя очень хорошо в Турине, хотя он и отличается от Амстердама. Надеюсь, в "Ювентусе" я задержусь надолго. С каждым днем я все счастливее в этом клубе", - цитирует игрока Marca.

Напомним, де Лигт перешел в "Ювентус" из "Аякса" этим летом за 75 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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