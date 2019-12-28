Де Лигт ответил де Йонгу, приглашавшему его в "Барселону"
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт заявил, что не планирует покидать итальянский клуб еще долгое время.
Ранее его бывший одноклубник по "Аяксу" де Йонг, который сейчас выступает в "Барселоне", сказал, что голландец мог бы перейти в каталонский клуб.
"Я чувствую себя очень хорошо в Турине, хотя он и отличается от Амстердама. Надеюсь, в "Ювентусе" я задержусь надолго. С каждым днем я все счастливее в этом клубе", - цитирует игрока Marca.
Напомним, де Лигт перешел в "Ювентус" из "Аякса" этим летом за 75 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.
Не пропустите: Де Йонг заявил, что де Лигт может перейти в "Барселону"| http://soccernews.ru
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Официально: Ибрагимович перешел в "Милан"
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|Команда
|М
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|Барселона
|18
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|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
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|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
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|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
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|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
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|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10