Де Лигт ответил Клюйверту, предположившему, что игрок жалеет о переходе в "Ювентус"
Голландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт опроверг слова директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта, который предположил, что футболист жалеет о переходе в итальянский клуб.
"Я не жалею о том, что перешел в "Ювентус". Когда такой человек, как Клюйверт, говорит подобное, то может показаться, что он прав. Но на самом деле это только его мысли", - приводит слова де Лигта Voetbal Primeur.
Напомним, что де Лигт перешел в "Ювентус" в летнее трансферное окно из "Аякса". На игрока также претендовала "Барселоны". В нынешнем сезоне 20-летний голландец провел за туринский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|М
|О
|1
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|12
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|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
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|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
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|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
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|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
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|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
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|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
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|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
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|16
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