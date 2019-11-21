Де Лигт ответил Клюйверту, предположившему, что игрок жалеет о переходе в "Ювентус"

Теги ювентусбарселонаматтейс де лигтпатрик клюйверт

Де Лигт ответил Клюйверту, предположившему, что игрок жалеет о переходе в "Ювентус"
Голландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт опроверг слова директора академии "Барселоны" Патрика Клюйверта, который предположил, что футболист жалеет о переходе в итальянский клуб.

"Я не жалею о том,  что перешел в "Ювентус". Когда такой человек, как Клюйверт, говорит подобное, то может показаться, что он прав. Но на самом деле это только его мысли", - приводит слова де Лигта Voetbal Primeur.

Напомним, что де Лигт перешел в "Ювентус" в летнее трансферное окно из "Аякса". На игрока также претендовала "Барселоны". В нынешнем сезоне 20-летний голландец провел за туринский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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