Де Лигт поделился мнением о нехватке Роналду в "Ювентусе"

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Де Лигт поделился мнением о нехватке Роналду в "Ювентусе"

Фото: инстаграм Де Лигта\Автор неизвестен

Защитник сборной Нидерландов и туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт поделился мнением об игре "бьянконери" в атаке в нынешнем сезоне.

"Криштиану Роналду был тем футболистом, который врывался в штрафную площадь и всегда забивал, даже когда у него был лишь один момент. Нам не хватало его в начале сезона.

Но сейчас проявляют себя другие игроки, способные забивать: Маккенни, Дибала. У нас нет такого бомбардира, как Роналду, забивающего 30 мячей за сезон, и все остальные должны взять это на себя", – сказал де Лигт для Sky Sport Italia.

Напомним, что прошедшим летом Роналду ушел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 15 миллионов евро.

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