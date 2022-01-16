Де Лигт поделился мнением о нехватке Роналду в "Ювентусе"
Фото: инстаграм Де Лигта\Автор неизвестен
Защитник сборной Нидерландов и туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт поделился мнением об игре "бьянконери" в атаке в нынешнем сезоне.
"Криштиану Роналду был тем футболистом, который врывался в штрафную площадь и всегда забивал, даже когда у него был лишь один момент. Нам не хватало его в начале сезона.
Но сейчас проявляют себя другие игроки, способные забивать: Маккенни, Дибала. У нас нет такого бомбардира, как Роналду, забивающего 30 мячей за сезон, и все остальные должны взять это на себя", – сказал де Лигт для Sky Sport Italia.
Напомним, что прошедшим летом Роналду ушел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 15 миллионов евро.
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