Де Лигт поделился впечатлениями от матча "Ювентуса" с "Торино"

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура Серии А с "Торино" (1:0). Футболист стал автором победного гола в игре.

"Я очень рад. Этот матч был очень важным, так как "Интер" тоже выиграл. Игра получилась особенной, так как я забил.

Когда приходишь в новую команду, приходится непросто, у меня все в порядке, меня хорошо приняли, думаю, с каждым матчем я прибавляю.

Сегодня я показал, что могу быть полезен команды. Здесь славные ребята, Игуаин отдал мне прекрасный голевой пас, и я очень рад", - сказал де Лигт.

"Ювентус" с 29 баллами занимает 1 место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 11 очками на 13 позиции.



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