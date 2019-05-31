Де Лигт пообещал дать ответ "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт, возможно, перейдет этим летом в "Манчестер Юнайтед". Футболист пообещал в ближайшее время ответить английскому клубу. Об этом пишет The Telegraph.

Стоит отметить, что главный претендентом на 19-летнего голландца является "Барселона". Трансферная стоимость футболиста - 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил 85 миллионов евро за де Лигта.

В прошедшем сезоне игрок участвовал в 55 матчах, забив 7 голов и сделав 4 ассиста.

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