Де Лигт пообещал дать ответ "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни

Теги маттейс де лигтманчестер юнайтедаяксбарселона

Де Лигт пообещал дать ответ "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт, возможно, перейдет этим летом в "Манчестер Юнайтед". Футболист пообещал в ближайшее время ответить английскому клубу. Об этом пишет The Telegraph.

Стоит отметить, что главный претендентом на 19-летнего голландца является "Барселона". Трансферная стоимость футболиста - 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил 85 миллионов евро за де Лигта.

В прошедшем сезоне игрок участвовал в 55 матчах, забив 7 голов и сделав 4 ассиста.

Не пропустите: "Реал" рассматривает де Лигта в качестве замены Рамосу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" вынужден пересмотреть дату презентации Азара

"Реал" вынужден пересмотреть дату презентации Азара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов