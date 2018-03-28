Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт посетил Барселону, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 18-летний бек вместе со своими друзьями посетил столицу Каталонии после товарищеского матча сборных Голландии и Португалии, в котором он отметился двумя результативными передачами. Однако этот визит футболиста не связывают с возможными переговорами по его будущему вероятному трансферу в "Барселону", которая проявляет к нему интерес.

Напомним, летом "Барселона" планирует совершить три-четыре трансфера. | soccernews.ru