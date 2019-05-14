Де Лигт приблизился к переходу в "Барселону"

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Де Лигт приблизился к переходу в "Барселону"

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт, скорее всего, перейдёт в "Барселону", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы уже согласовали сумму трансфера - 70 миллионов евро плюс бонусы. Теперь же после консультаций на самом высоком уровне достигнут серьёзный прогресс в вопросе комиссионных агенту футболиста Мино Райоле.

Ранее стало известно, что Райола хочет получить 20 процентов от сделки, то есть около 14 миллионов.

Что касается личного контракта, то по информации Catalunya Radio, "Барса" договорилась с 19-летним голландцем ещё месяц назад.

"Блауграна" рассчитывает закрыть вопрос с переходом де Лигта до конца мая.

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