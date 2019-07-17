Де Лигт прибыл на медобследование для "Ювентуса"

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Де Лигт прибыл на медобследование для "Ювентуса"

Капитан амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт уже сегодня должен стать игроком "Ювентуса".

Накануне вечером 19-летний голландец прилетел в Турин, а сегодня утром он прибыл в клинику для прохождения медицинского обследования.

После данной процедуры де Лигт заключит с "Ювентусом" контракт, рассчитанный до 2024 года.

Ранее клубы согласовали окончательную сумму сделки - 75 миллионов евро.

Де Лигт является воспитанником "Аякса", за основную команду он выступает с осени 2016 года, в его активе 117 матчей и 13 забитых голов.

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