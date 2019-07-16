Де Лигт прилетел в Турин, чтобы перейти в "Ювентус"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти медицинское обследование в "Ювентусе", сообщает официальный твиттер клуба.

Итальянский клуб согласовал трансфер игрока за 75 миллионов евро. Де Лигт подпишет с "Ювентусом" контракт до лета 2024 года с зарплатой в 12 миллионов евро в год. Таким образом, де Лигт станет самым высокооплачиваемым защитником Серии А.

HE'S HERE! Matthijs de Ligt arrives in Turin! pic.twitter.com/3AGkoQMKcN — JuventusFC (@juventusfcen) 16 июля 2019 г.

В борьбе за голландца "Ювентус" опередил "Барселону", ПСЖ и "Баварию".

В минувшем сезоне 19-летний де Лигт провел за "Аякс" 55 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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