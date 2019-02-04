Де Лигт принял окончательное решение о своем будущем
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт намерен летом покинуть клуб.
Как сообщает Mundo Deportivo, 19-летний игрок принял решение продолжить карьеру в "Барселоне" и ждет когда поступит предложение от каталонского клуба.
Напомним, что в январе "Барселона" за 75 миллионов евро приобрела другого игрока "Аякса" - Френки де Йонга.
На счету де Лигта в этом сезоне три забитых мяча и один ассист в 33 матчах.
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