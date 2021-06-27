Де Лигт прокомментировал поражение от Чехии и свое удаление

Фото: инстаграм де Лигта/Автор неизвестен

Футболист "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал поражение от Чехии в матче 1/8 финала Евро-2020. Напомним, что игрок был удален на 55-й минуте матча.

"Естественно, это ужасно. Мы проиграли из-за того, что я сделал. Оглядываясь назад... Я не должен был дать мячу так отскочить.

Мне казалось, ситуация под контролем. Было несколько моментов, особенно в первом тайме. У меня не было ощущения, что чехи создавали много опасности у наших ворот. Однако красная карточка, очевидно, повлияла. Было чувство, что мы устали, хотя понятия не имею, почему. Мы очень хотели победить — для многих парней это была самая важная игра в карьере", — цитирует голландца официальный сайт УЕФА.\

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