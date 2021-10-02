Де Лигт прокомментировал работу с Аллегри в "Ювентусе"
Фото твиттер Маттейса Де Лигта
Центральный защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт лестно высказался о главном тренере туринской команды Массимилиано Аллегри.
"Это очень опытный наставник с большим багажом побед в "Ювентусе" и "Милане". Я рад возможности поработать с ним, для меня важно прогрессировать. Тактически Аллегри мне очень помогает. В его понимании выиграть не просто важно - это вообще единственное, что имеет значение. Такой у него менталитет", - цитирует голландца Football Italia.
54-летний Аллегри вернулся в "Ювентус" в конце мая этого года, заключив контракт на четыре сезона.
"Старая синьора" неудачно стартовала в Серии А, набрав 8 очков в 6 турах. Зато в Лиге Чемпионов команда выиграла оба матча.
Не пропустите: Доннарумма поддерживает контакты с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Венеция" вырвала ничью в матче с "Кальяри" в Серии А
-
"Атлетик" обыграл "Алавес" в матче Ла Лиги
-
Министр иностранных дел Чехии бурно выразился об оскорблениях в адрес детей после матча "Спарты" с "Рейнджерс"
-
Иньеста хочет вернуться в "Барселону"
-
Стерлинг определился со своим будущим в "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Стал известен состав сборной Бельгии на финальный турнир Лиги Наций
-
Иньеста рассказал, как "Реал" помог его прогрессу
-
Сульшер недоволен календарём "Манчестер Юнайтед"
-
Онопко назвал европейские клубы, которые приглашали его в ходе игровой карьеры
-
Де Лигт прокомментировал работу с Аллегри в "Ювентусе"
-
Это'О поделился ожиданиями от матча "Атлетико" - "Барселона"
-
Тухель ярко отреагировал на вызов в сборную Англии травмированного Джеймса
-
Министр спорта России высказался о лимите на легионеров в футболе
-
Главные новости дня: 1 октября
-
Гути опроверг свои слова о назначении в "Барселону"
-
"Барселона" потеряла один из вариантов на смену Куману
-
"Венеция" вырвала ничью в матче с "Кальяри" в Серии А
-
"Ланс" добыл победу над "Реймсом" в Лиге 1
-
"Кельн" обыграл "Гройтер" в матче Бундеслиги
-
"Атлетик" обыграл "Алавес" в матче Ла Лиги
-
Гвардиола высказался об уровне ЛЧ на фоне поражений "Барселоны" и "Реала"
-
Иньяки Уильямс установил новый рекорд Ла Лиги
-
Юрген Клопп высказался перед матчем против "Манчестер Сити"
-
Стали известны сроки восстановления Педри
-
"Эспаньол" может арендовать полузащитника "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17