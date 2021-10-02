Де Лигт прокомментировал работу с Аллегри в "Ювентусе"

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Де Лигт прокомментировал работу с Аллегри в "Ювентусе"

Фото твиттер Маттейса Де Лигта

Центральный защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт лестно высказался о главном тренере туринской команды Массимилиано Аллегри.

"Это очень опытный наставник с большим багажом побед в "Ювентусе" и "Милане". Я рад возможности поработать с ним, для меня важно прогрессировать. Тактически Аллегри мне очень помогает. В его понимании выиграть не просто важно - это вообще единственное, что имеет значение. Такой у него менталитет", - цитирует голландца Football Italia.

54-летний Аллегри вернулся в "Ювентус" в конце мая этого года, заключив контракт на четыре сезона.

"Старая синьора" неудачно стартовала в Серии А, набрав 8 очков в 6 турах. Зато в Лиге Чемпионов команда выиграла оба матча.

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