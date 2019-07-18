Де Лигт прокомментировал свой переход в "Ювентус"
Новичок "Ювентуса" Маттейс де Лигт поделился впечатлениями после перехода в туринский клуб.
"Это было непростое решение. Я получил несколько предложений, но выбрал тот вариант, который посчитал лучшим для себя. На моё решение повлияли несколько факторов. Один из них - потрясающая настойчивость руководства "Ювентуса". Они чётко дали понять, что очень хотят меня купить", - приводит слова голландца La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что "Ювентус" заплатил за 19-летнего футболиста 75 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы в размере 10,5 миллионов.
Контракт между де Лигтом и "старой синьорой" рассчитан до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17