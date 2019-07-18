Де Лигт прокомментировал свой переход в "Ювентус"

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Де Лигт прокомментировал свой переход в "Ювентус"

Новичок "Ювентуса" Маттейс де Лигт поделился впечатлениями после перехода в туринский клуб.

"Это было непростое решение. Я получил несколько предложений, но выбрал тот вариант, который посчитал лучшим для себя. На моё решение повлияли несколько факторов. Один из них - потрясающая настойчивость руководства "Ювентуса". Они чётко дали понять, что очень хотят меня купить", - приводит слова голландца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "Ювентус" заплатил за 19-летнего футболиста 75 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы в размере 10,5 миллионов.

Контракт между де Лигтом и "старой синьорой" рассчитан до лета 2024 года.

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