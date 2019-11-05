Де Лигт пропустит матч с "Локомотивом"

Защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт не поможет своей команде в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Локомотива".

Тренерский штаб "старой синьоры" не включил голландца в заявку на игру с "железнодорожниками". У 20-летнего футболиста возникли проблемы с голеностопом.

Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится завтра, 6 ноября, в 20:55 по московскому времени.

В текущем сезоне де Лигт забил 1 гол в 11 поединках.

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