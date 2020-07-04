Де Лигт пропустит матч с "Миланом" из-за дисквалификации

Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт не сможет выступить в матче 31-го тура Серии А из-за перебора желтых карточек.

В матче 30-го тура с "Торино" (2:1) футболист получил очередное предупреждение за игру рукой.

В текущем сезоне 20-летний защитник забил 3 гола и сделал 1 ассист в 33 матчах Серии А.

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