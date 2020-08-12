Де Лигт пропустит около трех месяцев из-за операции на плече
Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт сегодня перенесет операцию на плече. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, футболист пропустит не меньше трех месяцев и точно не сыграет в первых матчах сезона Серии А.
С прошлого года футболист испытывал дискомфорт, когда в результате столкновения в матче с "Аталантой" у него произошел вывих плеча.
Не пропустите: "Ювентус" надолго теряет де Лигта| http://soccernews.ru
главное
-
СМИ во всю говорят, что Пирло не хватит опыта, чтобы рулить "Ювентусом"! А нужен ли ему тренерский опыт при такой насыщенной футбольной жизни?
-
Ломовицкий перешел в "Химки" на правах аренды
-
Вейналдум хочет продлить контракт с "Ливерпулем"
-
Хавбек "Шахтера" Тайсон - претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 11 августа
Лента новостей
-
Комбаров объяснил, почему не голосовал по поправкам в конституцию
-
Гендиректор "Рубина" Сайманов высказался о проблемах с судейством в РПЛ
-
Московское "Динамо" готово заплатить 11 млн евро за хавбека "Рейнджерс"
-
Де Лигт пропустит около трех месяцев из-за операции на плече
-
Слуцкий затруднился назвать сроки возвращения на поле Шатова
-
"Манчестер Сити" готов предложить Кулибали контракт до 2025 года
-
Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата
-
Бушманов: "Кокорину будет сложно проявить себя в схеме Тедеско"
-
СМИ во всю говорят, что Пирло не хватит опыта, чтобы рулить "Ювентусом"! А нужен ли ему тренерский опыт при такой насыщенной футбольной жизни?
-
Тихонов - о заявлении Федуна: "Наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя"
-
Новичок "Зенита" Ловрен прокомментировал победу над "Ротором"
-
Хавбек "Ахмата" Раванелли перешел в "Атлетико Паранаэнсе" на правах аренды
-
Ломовицкий перешел в "Химки" на правах аренды
-
Калмыков стал футболистом "Торпедо"
-
Вратарь "Рубина" Дюпин подвел итоги матча с "Локомотивом"
-
Крыховяк обратился к болельщикам "Локомотива" после победы над "Рубином"
-
Билялетдинов рассказал, что думает о "Локомотиве" при Николиче
-
Евсеев: "Матч с "Краснодаром" уже в прошлом, выводы сделаны"
-
Вейналдум хочет продлить контракт с "Ливерпулем"
-
1
"Алавес" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17