Де Лигт пропустит около трех месяцев из-за операции на плече

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Де Лигт пропустит около трех месяцев из-за операции на плече

Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт сегодня перенесет операцию на плече. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, футболист пропустит не меньше трех месяцев и точно не сыграет в первых матчах сезона Серии А.

С прошлого года футболист испытывал дискомфорт, когда в результате столкновения в матче с "Аталантой" у него произошел вывих плеча.

Не пропустите: "Ювентус" надолго теряет де Лигта| http://soccernews.ru
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