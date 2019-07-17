Де Лигт прошел медосмотр в "Ювентусе"

"Ювентус" на официальном сайте сообщил о завершении медицинского осмотра защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

Ожидается, что в ближайшее время футболист подпишет с туринским клубом пятилетний контракт с зарплатой в 12 миллионов евро. Де Лигт станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Ювентуса" после Криштиану Роналду.

"Ювентус" заплатит за 19-летнего де Лигта 75 миллионов евро.

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