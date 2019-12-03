Де Лигт рассказал, чем бы он занялся, если бы не стал футболистом

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Де Лигт рассказал, чем бы он занялся, если бы не стал футболистом
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал, что если бы он не был футболистом, то стал бы агентом.

"Я стал бы агентом и попытался бы превзойти Мино Райолу, который представляет мои интересы. Возможно, я бы подписал его. Конечно, я шучу. Я никогда не думал о подобном всерьез, так как всегда мечтал стать футболистом. Мои родители были не против, но просили меня сначала получить образование. Так что, возможно, я бы стал бизнесменом. Что-то покупал бы и продавал", - приводит слова де Лигта France Football.

Напомним, что 20-летний де Лигт был признан лучшим молодым игроком Европы в 2019 году. В нынешнем сезоне голландец провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Де Лигт ответил Клюйверту, предположившему, что игрок жалеет о переходе в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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