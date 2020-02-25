Де Лигт рассказал, на какой позиции играл до 15 лет

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Де Лигт рассказал, на какой позиции играл до 15 лет

Защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт заявил, что в детстве у него была другая позиция на поле.

"До 15 лет я выступал на позиции плеймейкера. Я много играл в середине поля, забивал голы и отдавал ассисты. Но потом мне посоветовали стать центральным защитником. Сначала я отнёсся к этой идее скептически. Но теперь понимаю, что игра в качестве хавбека помогла мне. Доволен своим прогрессом", - приводит слова де Лигта Football Italia.

Прошлым летом голландец перебрался из "Аякса" в "Ювентус" за 85,5 миллионов евро. В его активе в этом сезоне 25 матчей и 2 гола.

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