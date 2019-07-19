Де Лигт рассказал о разговоре с Роналду перед переходом в "Ювентус"



Новичок "Ювентуса" защитник Маттейс де Лигт рассказал, что его разговор с форвардом Криштиану Роналду не повлиял на решение перейти в туринский клуб.

"После финального матча Лиги наций я был уверен в своем желании перейти в "Ювентус". Просьба Роналду присоединиться к туринцам мне очень польстила. Но этот разговор не повлиял на мое решение. Я решился на трансфер, так как Италия является одной из лучших стран для прогресса защитников.

Я разговаривал с Сарри по телефону. Он стал одной из причин моего решения. Мне нравится его стиль работы и футбольная философия", - приводит слова де Лигта Goal.com.

19-летний де Лигт перешел в "Ювентус" из "Аякса" за 85,5 миллионов евро, став самым дорогим защитником в истории. Футболист подписал с туринским клубом пятилетний контракт. Его зарплата составит 12 миллионов евро в год.

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