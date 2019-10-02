Де Лигт рассказал о своей адаптации в "Ювентусе"

Защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал, как проходит его адаптация в новой команде.

"Сейчас всё складывается хорошо. Я начинаю понимать, как играют партнёры по команде. Мне нужно было время, чтобы найти своё место. Теперь я чувствую, что нашёл его, и я рад этому.

У нас новый тренер, и адаптироваться нужно не только мне. К сожалению, я начинал неудачно, но нужно прибавлять каждый день и с каждой игрой. Этим я сейчас и занимаюсь", - цитирует голландца Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" купил де Лигта минувшим летом у "Аякса" за 85,5 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний центрбек провёл за "старую синьору" 6 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Ювентус" вновь выступил с требованием лишить "Интер" чемпионского титула в сезоне-2005/06. | http://soccernews.ru