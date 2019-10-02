Де Лигт рассказал о своей адаптации в "Ювентусе"
Защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал, как проходит его адаптация в новой команде.
"Сейчас всё складывается хорошо. Я начинаю понимать, как играют партнёры по команде. Мне нужно было время, чтобы найти своё место. Теперь я чувствую, что нашёл его, и я рад этому.
У нас новый тренер, и адаптироваться нужно не только мне. К сожалению, я начинал неудачно, но нужно прибавлять каждый день и с каждой игрой. Этим я сейчас и занимаюсь", - цитирует голландца Football Italia.
Напомним, что "Ювентус" купил де Лигта минувшим летом у "Аякса" за 85,5 миллионов евро.
В текущем сезоне 20-летний центрбек провёл за "старую синьору" 6 матчей, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3