Де Лигт рассказал о своих первых впечатлениях от перехода в "Ювентус"

Игрок "Ювенутса" Маттейс Де Лигт рассказал о первых впечатлениях от перехода в туринский клуб. Об этом сообщает Foot Truck.

"Я чувствовал себя ребенком в "Ювентусе", когда только перешел. Рядом с Буффоном и Роналду как в кондитерской...Черед два месяца я понял, что могу быть собой. Сначала мне было сложно, чувствовал давление. Когда срезал мяч в свои ворота почувствовал еще большее давление.

У меня было много предложений, но я почувствовал, что "Ювентус" - лучший вариант", - рассказал футболист.

Де Лигт перешел в туринский клуб летом 2019 года за 85 миллионов евро из "Аякса".

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