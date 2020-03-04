Де Лигт рассказал, почему он отказал "Барселоне" и ПСЖ



Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал, что прошлым летом он мог перейти в "Барселону" или ПСЖ, но выбрал туринский клуб.

"Это правда, что меня хотели купить "Барселона" и ПСЖ. Но я все взвесил и решил, что в "Ювентусе" у меня больше шансов для роста. Я могу стать более цельным футболистом.

Я часто общаюсь Френки де Йонгом. Здорово, что он играет вместе с Месси, а я - с Роналду", - приводит слова де Лигта Corriere dello Sport.

Напомним, что де Лигт перешел в "Ювентус" прошлым летом из "Аякса" за 85,5 миллионов евро. В этом сезоне он провел за клуб 26 матчей и забил два гола.

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