Де Лигт: "Куда я перейду, решит Мино Райола"

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Де Лигт: "Куда я перейду, решит Мино Райола"

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт признался, что его будущее находится во власти агента Мино Райолы.

"Всё возможно, есть интерес со стороны разных клубов. На данный момент я игрок "Аякса", а куда я перейду, решит Мино Райола", - цитирует 19-летнего голландца Tuttosport.

Перспективный центрбек входит в сферу интересов "Барселоны", "Баварии", "Ювентуса", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 42 матча, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" обходит "Барселону" в борьбе за де Лигта. | http://soccernews.ru

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