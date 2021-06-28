Де Лигт - самый молодой футболист с удалением в матче плей-офф Евро

Фото инстаграм Маттейса Де Лигта

Центральный защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт установил антирекорд Чемпионата Европы.

Как сообщает Opta, голландец стал самым молодым игроком, удалённым в матче плей-офф Евро.

Результат Де Лигта - 21 год и 319 дней. Ранее антирекорд принадлежал итальянцу Джанлуке Дзамбротте (23 года и 131 день).

Напомним, что центрбек "оранжевых" получил красную карточку в матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии (0:2) за умышленную игру рукой.

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