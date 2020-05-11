Де Лигт, Санчо и Холанд - в символической сборной потенциальных звёзд следующего десятилетия

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Де Лигт, Санчо и Холанд - в символической сборной потенциальных звёзд следующего десятилетия

Авторитетный статистический портал ProFootballDB представил свою версию символической сборной потенциальных звёзд следующего десятилетия.

Стоит отметить, что в составе команды нет ни одного футболиста из АПЛ.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");

Защитники: Сержиньо Дест ("Аякс"), Маттейс Де Лигт ("Ювентус"), Эбуэ Куасси ("Генк"), Альфонсо Дэвис ("Бавария");

Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Сандро Тонали ("Брешия"), Жоау Фелиш ("Атлетико");

Нападающие: Кай Хаверц ("Байер"), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Джейдон Санчо ("Боруссия Д").

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Я так понимаю по перспективности в фифе рейтинг составляли.

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