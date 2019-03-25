Де Лигт: "Сборная Нидерландов опасалась атаковать немецкую команду"
Защитник "Аякса" и сборной Нидерландов Матейс де Лигт рассказал, что думает о прошедшем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Германии (2:3). Об этом сообщает NOS.
"Первый тайм для нас был не особо успешным. Мы не давили на соперника, а давали больше пространства. в сборной Германии фантастические игроки: Зане, Гнабри, Горецка и Кроос. Вероятно, мы опасались атаковать немецкую команду. Но во втором тайме мы смогли показать, что являемся хорошей командой, но было слишком поздно", - сказал де Лигт.
Сборная Германии набрала 3 очка в турнирной таблице группы C.
Германия и Нидерланды встретятся в сентябре 2019 года в рамках 5-го тура квалификации чемпионата Европы.
А еще: Нидерланды уверенно разобрались с Беларусью| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Газизов: "Уфа" предпринимает действия для проведения товарищеской игры с "Манчестер Сити"
-
Они несколько раз переносили сроки и рассмешили весь мир! Как "Тоттенхэм" строил свой новый стадион
-
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг появились неожиданные лидеры
-
"Ювентус" поборется с "Реалом" за Погба
-
Неймар и ПСЖ начали переговоры о новом контракте
Лента новостей
-
Нигматуллин стал лучшим голкипером на ветеранском турнире в Китае
-
От УЕФА требуют провести расследование ситуации с игроком сборной Швейцарии
-
Де Лигт: "Сборная Нидерландов опасалась атаковать немецкую команду"
-
Черчесов: "Я так молодо выгляжу? Давно не мечтаю"
-
Зинченко намерен побить рекорд по матчам за сборную Украины
-
Жена Маркизио: "Где Клаудио, там и я. Это моя роль"
-
У ПСЖ зафиксирована прибыль в 31,5 миллиона евро
-
1
У "Реала" летом появится новая форма
-
"Барселона" хочет расстаться с голландским голкипером Силлессеном
-
"Кардифф Сити" не собирается платить "Нанту" за погибшего Салу
-
Федун: "Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому"
-
Газизов: "Уфа" предпринимает действия для проведения товарищеской игры с "Манчестер Сити"
-
Халк рассказал о переходе из "Порту" в "Зенит"
-
Они несколько раз переносили сроки и рассмешили весь мир! Как "Тоттенхэм" строил свой новый стадион
-
2
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг появились неожиданные лидеры
-
"Ювентус" поборется с "Реалом" за Погба
-
1
Неймар и ПСЖ начали переговоры о новом контракте
-
9
Пирло: "Я считаю, что "Ювентус" сильнее "Барселоны"
-
Уругвай разгромил Таиланд в полуфинале Кубка Китая
-
Nike сделал для "Манчестер Сити" смешанный комплект формы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13