Де Лигт: "Сборная Нидерландов опасалась атаковать немецкую команду"

Защитник "Аякса" и сборной Нидерландов Матейс де Лигт рассказал, что думает о прошедшем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Германии (2:3). Об этом сообщает NOS.

"Первый тайм для нас был не особо успешным. Мы не давили на соперника, а давали больше пространства. в сборной Германии фантастические игроки: Зане, Гнабри, Горецка и Кроос. Вероятно, мы опасались атаковать немецкую команду. Но во втором тайме мы смогли показать, что являемся хорошей командой, но было слишком поздно", - сказал де Лигт.

Сборная Германии набрала 3 очка в турнирной таблице группы C.

Германия и Нидерланды встретятся в сентябре 2019 года в рамках 5-го тура квалификации чемпионата Европы.

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