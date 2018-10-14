Де Лигт сделал выбор между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедбарселонааяксматтейс де лигт

Де Лигт сделал выбор между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед"Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт сделал выбор между каталонской "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед", информирует El Mundo Deportivo.

Так, на вопрос журналиста, какой из двух клубов он предпочитает, 19-летний бек ответил, что выбирает свою нынешнюю команду. Однако на повторный вопрос о выборе между дождем Манчестера и солнцем Барселоны нидерландец остановился на втором варианте.

Напомним, де Лигт стал приоритетной трансферной целью "Барселоны" на зиму. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов