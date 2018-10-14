Де Лигт сделал выбор между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед"

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт сделал выбор между каталонской "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед", информирует El Mundo Deportivo.

Так, на вопрос журналиста, какой из двух клубов он предпочитает, 19-летний бек ответил, что выбирает свою нынешнюю команду. Однако на повторный вопрос о выборе между дождем Манчестера и солнцем Барселоны нидерландец остановился на втором варианте.

Напомним, де Лигт стал приоритетной трансферной целью "Барселоны" на зиму. | soccernews.ru