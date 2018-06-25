Де Лигт сделал выбор между "Барселоной", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом"

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт, в подписании которого заинтересованы каталонская "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус", определился со своим будущим.

Так, по сведениям CalcioMercato, 18-летний бек намерен стать игроком "старой синьоры". Однако его возможный трансфер в стан чемпиона Италии во многом будет зависеть от того, смогут ли клубы договориться о размере суммы компенсации за него.

В завершившемся сезоне Де Лигт забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Аякс".

Напомним, "Ювентус" продолжает торговать Головина. | soccernews.ru