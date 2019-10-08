Де Лигт сказал, что в "Ювентусе" научился верить в себя

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал как проходит его адаптация в туринском клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



Напомним, в матче 7-го тура Серии А из-за футболиста "Интер" заработал пенальти.

"Критика - часть жизни защитника. Конечно, не хотел, чтобы "Интер" заработал пенальти из-за меня, но главное победа.



В "Ювентусе" я научился верить в себя. Сначала я очень нервничал и думал лишь о том, как не ошибиться. Посте матча с "Атлетико" я пересмотрел свое отношения.

Диета, на которую меня якобы посадил Сарри? Это безумная история какая-то. Но я уже ничему не удивляюсь", - сказал Де Лигт.



После 7 туров Серии А "Ювентус" с 19 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

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