Де Лигт сказал, что в "Ювентусе" научился верить в себя

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Де Лигт сказал, что в "Ювентусе" научился верить в себя

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал как проходит его адаптация в туринском клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в матче 7-го тура Серии А из-за футболиста "Интер" заработал пенальти.

"Критика - часть жизни защитника. Конечно, не хотел, чтобы "Интер" заработал пенальти из-за меня, но главное победа.

В "Ювентусе" я научился верить в себя. Сначала я очень нервничал и думал лишь о том, как не ошибиться. Посте матча с "Атлетико" я пересмотрел свое отношения.

Диета, на которую меня якобы посадил Сарри? Это безумная история какая-то. Но я уже ничему не удивляюсь", - сказал Де Лигт.

После 7 туров Серии А "Ювентус" с 19 баллами занимает 1 место в турнирной таблице.

А еще: "Ювентус" вновь на вершине Серии "А", а у "Интера" есть большая проблема: разбираем центральный матч 7 тура Серии "А"| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Критика - часть жизни гриба. Конечно, не хотел, чтобы "Барселона" обыграла Реал из-за меня, но главное победа. В "Башкирском психодиспансере" я научился верить в себя. Сначала я очень нервничал и думал лишь о том, как не ошибиться. Посте матча с "Брюгге" я пересмотрел свое отношение. Диета, на которую меня якобы посадил ПИВОППС ? Это безумная история какая-то. Но я уже ничему не удивляюсь", - сказал Мухомор.

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