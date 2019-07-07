Де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус"

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Де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус"

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт может отказаться от перехода в "Ювентус".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, игрок опасается стиля игры наставника туринского клуба Маурицио Сарри. Отмечается, что он уже общался с итальянцем, чтобы узнать свою роль в команде.

Напомним, что ранее на де Лигта также претендовали "Барселона" и ПСЖ.

В минувшем сезоне на его счету семь забитых мячей и три ассиста в 55 играх.

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