Де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус"
Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт может отказаться от перехода в "Ювентус".
По сведениям La Gazzetta dello Sport, игрок опасается стиля игры наставника туринского клуба Маурицио Сарри. Отмечается, что он уже общался с итальянцем, чтобы узнать свою роль в команде.
Напомним, что ранее на де Лигта также претендовали "Барселона" и ПСЖ.
В минувшем сезоне на его счету семь забитых мячей и три ассиста в 55 играх.
Читайте также: "Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба при одном условии
-
Сутормин близок к переходу в "Зенит"
-
Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону"
-
ПСЖ - единственный клуб, сделавший "Лацио" предложение по Милинковичу-Савичу
-
Реванш за прошлые Копы, удаление Месси и другие "проделки" арбитра: разбираем матч Аргентина - Чили
Лента новостей
-
Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира
-
"Краснодар" уступил "Крыльям Советов", "Уфа" разгромила "Вакер"
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба при одном условии
-
Дани Алвес все еще на карандаше у "Барселоны"
-
2
Месси: "Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив"
-
"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче
-
Де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус"
-
Тотти может получить должность в "Реале"
-
"Зениту" интересен защитник "Милана"
-
Доннарумма решил остаться в "Милане"
-
Сутормин близок к переходу в "Зенит"
-
Малафеев принял участие в популярном челлендже
-
Адвокат экс-супруги Глушакова прокомментировал информацию о том, что футболист хотел получить от "Спартака" 1,5 миллиона евро наличными
-
3
Гризманн заплатит "Атлетико" 120 миллионов евро отступных и уйдет в "Барселону"
-
Фелиш: "Симеоне дает "Атлетико" невероятную энергетику, он мотивирует"
-
Витсель принял участие в челлендже по открыванию бутылки
-
Клопп признался, что к победам легко привыкнуть
-
Дзагоев заявил, что хочет продолжать играть за сборную России
-
Ракитич: "Когда я смотрел, как Рокки бился с Иваном Драго, думал о матче с сборной России"
-
ПСЖ - единственный клуб, сделавший "Лацио" предложение по Милинковичу-Савичу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17