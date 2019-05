Де Лигт спас мэра Амстердама от банки с пивом

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт продемонстрировал отличную реакцию во время празднования чемпионства своей команды.

В ходе торжественного мероприятия на сцену вышла мэр Амстердама Фемке Халсема. Кто-то из фанатов бросил в неё банку с пивом, однако на помощь чиновнице пришёл 19-летний футболист. Смотрите, как это было!

De Ligt defends 24/7, even the mayor of Amsterdam on stage. #DeLigt #Museumplein #Ajax pic.twitter.com/yL33yet9zG