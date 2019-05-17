Де Лигт спас мэра Амстердама от банки с пивом

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Де Лигт спас мэра Амстердама от банки с пивом

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт продемонстрировал отличную реакцию во время празднования чемпионства своей команды.

В ходе торжественного мероприятия на сцену вышла мэр Амстердама Фемке Халсема. Кто-то из фанатов бросил в неё банку с пивом, однако на помощь чиновнице пришёл 19-летний футболист. Смотрите, как это было!

В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 54 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" не может согласовать личный контракт с де Лигтом. | http://soccernews.ru
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andi
андрей

Красава ДЕ ЛИГТ.

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