Де Лигт спас мэра Амстердама от банки с пивом
Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт продемонстрировал отличную реакцию во время празднования чемпионства своей команды.
В ходе торжественного мероприятия на сцену вышла мэр Амстердама Фемке Халсема. Кто-то из фанатов бросил в неё банку с пивом, однако на помощь чиновнице пришёл 19-летний футболист. Смотрите, как это было!
De Ligt defends 24/7, even the mayor of Amsterdam on stage. #DeLigt #Museumplein #Ajax pic.twitter.com/yL33yet9zG— Nadyice (@nadyice_) 16 мая 2019 г.
В текущем сезоне де Лигт сыграл за "Аякс" 54 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: "Барселона" не может согласовать личный контракт с де Лигтом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23