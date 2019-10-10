Де Лигт стал самым молодым футболистом, сыгравшим 20 матчей за сборную Голландии

Игрок "Ювентуса" и сборной Голландии Маттейс Де Лигт вышел в старте на матч с Северной Ирландией в рамках отбора Евро-2020. Об этом сообщает Opta.

Эта игра стала 20-й встречей защитника в национальной команде. Этого результата он добился в возрасте 20 лет и 59 дней, таким образом установив рекорд. Ранее самым юным игроком команды, который провел 20 матчей, был Кларен Зеедорф (20 лет и 331 день).

В группе C сборная Нидерландов занимает 3 место, имея в активе 10 баллов.

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