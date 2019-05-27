Де Лигт: "У меня нет клуба мечты, кроме "Аякса"

Защитник и капитан "Аякса" Матейс де Лигт рассказал, что думает о своем будущем. Об этом сообщает Goal.com.

"Я еще не знаю, что ждет меня в будущем. Я не обращаю внимания на слухи. Не могу пока понять пока, как будет лучше для меня. Мной интересуются несколько клубов.

У меня нет клуба мечты, кроме "Аякса". Я всегда мечтал играть за "Аякс", - сказал де Лигт.

Ранее сообщалось, что в 19-летнем футболисте заинтересованы "Барселона", "Ювентус", ПСЖ, "Бавария" и "Ливерпуль".

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