Де Лигт: "У меня нет клуба мечты, кроме "Аякса"
Защитник и капитан "Аякса" Матейс де Лигт рассказал, что думает о своем будущем. Об этом сообщает Goal.com.
"Я еще не знаю, что ждет меня в будущем. Я не обращаю внимания на слухи. Не могу пока понять пока, как будет лучше для меня. Мной интересуются несколько клубов.
У меня нет клуба мечты, кроме "Аякса". Я всегда мечтал играть за "Аякс", - сказал де Лигт.
Ранее сообщалось, что в 19-летнем футболисте заинтересованы "Барселона", "Ювентус", ПСЖ, "Бавария" и "Ливерпуль".
Читайте также: Стало известно, кто может заменить Рамоса в "Реале". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тульский "Арсенал" подписал новый контракт с Игорем Черевченко
-
Манчини: "Де Росси посвятил всю карьеру "Роме", он все отдал клубу"
-
2
Рамос может перейти в китайский клуб
-
"Рубин" предложил Бердыеву сократить зарплату в 10 раз
-
"Майнц" подписал игрока "Баварии" Майера
-
Де Лигт: "У меня нет клуба мечты, кроме "Аякса"
-
Глушаков будет участвовать в гала-матче в Миллерово
-
Агент Чалова: "К Федору есть устойчивый предметный интерес из Англии"
-
Черчесов: "Тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами и держать удар"
-
"Локомотив" отправится на сбор в Австрии 20 июня
-
Эдин Джеко может продолжить карьеру в "Фенербахче"
-
Гендиректор "Ахмата" подвел итоги завершившегося сезона
-
Шомуродов продлил контракт с "Ростовом" еще на три года
-
Ряд клубов подали апелляцию на отказ в выдаче лицензии РФС
-
Почеттино: "Выход в финал для нас значит столько, что трудно описать"
-
Балотелли рассказал, почему его не вызывают в сборную Италии
-
Роналду не вошел в символическую сборную Серии А по версии Opta
-
Прядкин рассказал, когда VAR будет запущен в чемпионате России
-
Роналду - лучший игрок сезона в Серии А по версии WhoScored
-
Стала известна степень серьёзности травм Кверквелии и Тарасова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23