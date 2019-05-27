Де Лигт: "У меня нет клуба мечты, кроме "Аякса"

Теги маттейс де лигтаякстрансферы

Де Лигт: "У меня нет клуба мечты, кроме "Аякса"

Защитник и капитан "Аякса" Матейс де Лигт рассказал, что думает о своем будущем. Об этом сообщает Goal.com.

"Я еще не знаю, что ждет меня в будущем. Я не обращаю внимания на слухи. Не могу пока понять пока, как будет лучше для меня. Мной интересуются несколько клубов. 

У меня нет клуба мечты, кроме "Аякса". Я всегда мечтал играть за "Аякс", - сказал де Лигт.

Ранее сообщалось, что в 19-летнем футболисте заинтересованы "Барселона", "Ювентус", ПСЖ, "Бавария" и "Ливерпуль". 

Читайте также: Стало известно, кто может заменить Рамоса в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тульский "Арсенал" подписал новый контракт с Игорем Черевченко

Тульский "Арсенал" подписал новый контракт с Игорем Черевченко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов