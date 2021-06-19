Де Лигт во время интервью забыл, что выступает за "Ювентус"

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Де Лигт во время интервью забыл, что выступает за "Ювентус"

Фото инстаграм Маттейса де Лигта

Центральный защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт совершил ошибку во время общения с прессой.

После матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (2:0) футболист перепутал клуб, за который выступает.

"В матче с австрийцами нам довольно часто приходилось играть через длинные передачи. Мне как игроку "Аякса" непривычно делать это всё время", - цитирует Де Лигта Sport.es.

Журналист поправил голландца, после чего тот отметил, что имел в виду, что ранее играл в "Аяксе".

Напомним, что летом 2019 года "Ювентус" заплатил амстердамскому клубу за Де Лигта 85,5 миллиона евро. 

Не пропустите: Де Лигт исключил переход в "Барселону". | http://soccernews.ru
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