Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт вошел в историю Лиги Чемпионов.

Сообщается, что де Лигт стал самым молодым капитаном в истории полуфиналов Лиги Чемпионов. Отметим, что на данный момент голландцу 19 лет.

В текущем сезоне на счету де Лигта шесть забитых мячей в 50 играх.

Напомним, что к де Лигту активный интерес проявляют "Барселона" и "Ювентус".

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