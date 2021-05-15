Де Лигт восхитился мотивацией Роналду

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Де Лигт восхитился мотивацией Роналду

Фото Squawka

Центральный защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт поделился мнением о партнёре по команде Криштиану Роналду.

"Он живёт спортом и держит себя в отличной форме. То, как Криштиану мотивирован в 36 лет, - это просто фантастика. То же самое могу сказать о Кьеллини и Буффоне. Все они настоящие профессионалы", - цитирует Де Лигта Football Italia.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 35 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Жорже Мендеш сделал заявление о будущем Роналду. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Да уж. Без Чмоналду Юве брал этот кубок и Чемпионство регулярно. Это португальское недоразумение больше ни на что не способно, если только к мужикам в постель прыгать)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сказал один из главных виновников поражений Юве.Клоун.

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lesnovsky

Да, мотивация должна быть везде... Даже в ЛЕ.... Хе-хе...

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