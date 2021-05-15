Де Лигт восхитился мотивацией Роналду
Фото Squawka
Центральный защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт поделился мнением о партнёре по команде Криштиану Роналду.
"Он живёт спортом и держит себя в отличной форме. То, как Криштиану мотивирован в 36 лет, - это просто фантастика. То же самое могу сказать о Кьеллини и Буффоне. Все они настоящие профессионалы", - цитирует Де Лигта Football Italia.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 35 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Жорже Мендеш сделал заявление о будущем Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Ибрагимович пропустит Евро-2020
-
"Лидс" разгромил "Бернли" в 36-м туре АПЛ
-
"Шальке" рассматривает двух тренеров из РПЛ
-
Когда возраст не помеха: ТОП-5 самых молодых дебютантов Лиги Чемпионов
-
У Дзюбы родился третий сын
-
"Нижний Новгород" вышел в РПЛ вместо "Оренбурга", стыковые матчи отменены
-
В тульском "Арсенале" отреагировали на слухи об интересе ЦСКА к Хлусевичу
-
3
Де Лигт восхитился мотивацией Роналду
-
Девушка дня: Анна Реброва - супруга легенды украинского футбола Сергея Реброва
-
Тедеско может возглавить "Гамбург"
-
Клуб Бекхэма пригласил Давида Луиза
-
Деспотович считает себя лучшим форвардом РПЛ
-
"Арсенал" определился с будущим Артеты
-
В "Зените" рассказали о состоянии Дзюбы
-
"Интер" нашел замену Брозовичу в "Арсенале"
-
ЦСКА нацелился на хавбека тульского "Арсенала"
-
СМИ узнали детали контракта Агуэро с "Барселоной"
-
Мхитарян определился со своим будущим в "Роме"
-
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
-
Пользователи Soccernews считают, что "Атлетико" станет чемпионом Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17