Де Лигт все еще не определился с новым клубом
Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт в очередной раз прокомментировал свое будущее.
"Где могу продолжить карьеру? В АПЛ и Ла Лиге очень большая конкуренция, однако есть и другие чемпионаты. Я все еще не знаю куда перейду", - приводит слова де Лигта ESPN.
Напомним, что главными претендентами на 19-летнего голландца считаются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне на счету игрока семь забитых мячей и три ассиста в 55 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23