Де Лигт все еще не определился с новым клубом

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт в очередной раз прокомментировал свое будущее.

"Где могу продолжить карьеру? В АПЛ и Ла Лиге очень большая конкуренция, однако есть и другие чемпионаты. Я все еще не знаю куда перейду", - приводит слова де Лигта ESPN.

Напомним, что главными претендентами на 19-летнего голландца считаются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне на счету игрока семь забитых мячей и три ассиста в 55 матчах.

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